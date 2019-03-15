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Cezayir FLN Partisi: "Bouteflika artık tarih oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisi liderlerinden Hocine Kheldoun, seçimlere katılmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın artık tarih olduğunu söyledi.Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisi liderlerinden Hocine Kheldoun dün gece televizyonda verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın artık tarih olduğunu, partinin artık ileriye bakması ve protestoculara destek vermesi gerektiğini söyledi.FLN Partisi parlamento ve yerel belediye meclisleri dahil olmak üzere seçilen tüm meclislerde çoğunluğu elinde bulunduruyor.Bouteflika’nın iç çevresine aşina olan eski bir bakan, Cezayir’de bütün sosyal sınıfların kendisine karşı oluşturduğu baskı nedeniyle Bouteflika’nın artık bir gücünün kalmadığını söyleyerek, "Oyun bitti.

Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisi liderlerinden Hocine Kheldoun, seçimlere katılmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın artık tarih olduğunu söyledi.
Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Partisi liderlerinden Hocine Kheldoun dün gece televizyonda verdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın artık tarih olduğunu, partinin artık ileriye bakması ve protestoculara destek vermesi gerektiğini söyledi.
FLN Partisi parlamento ve yerel belediye meclisleri dahil olmak üzere seçilen tüm meclislerde çoğunluğu elinde bulunduruyor.
Bouteflika’nın iç çevresine aşina olan eski bir bakan, Cezayir’de bütün sosyal sınıfların kendisine karşı oluşturduğu baskı nedeniyle Bouteflika’nın artık bir gücünün kalmadığını söyleyerek, "Oyun bitti. Bouteflika’nın şimdi istifa etmekten başka çaresi yok" dedi.
Daha büyük sosyal özgürlükler ve sağlıklı bir ekonomi sunan genç liderlerle yeni bir dönem talep eden on binlerce Cezayirli, haftalarca protesto gösterileri düzenledi.
Cezayir’in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Bouteflika 2013’te felç geçirdiğinden beri halk arasında nadiren görülüyor. Son haftalarda ise iktidarda kalma çabalarında birbiri ardına müttefik kaybetti. Buteflika 1992 yılında ordunun siyasete müdahalesiyle başlayan ve resmi verilere göre yaklaşık 200 bin insanın ölümüne sebep olan iç savaşı sonlandırma ve sosyo-ekonomik kalkınma vaadiyle 1999 yılında iktidara gelmişti. İç savaşı sonlandırıp ülkeyi huzura kavuşturan Buteflika, petrolün değerlenmesiyle ülkesini ekonomik açıdan geliştirerek Cezayir’i borcu olmayan bir ülke konumuna getirdi.

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