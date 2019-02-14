CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Fransa'dan, ülkenin güneyindeki çölde 1960 yılında gerçekleştirdiği nükleer denemeler sonucu oluşan atıkları toplaması istendi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, devlete ait "Mücahid Gazetesi Forumu, Meşal eş-Şehid Derneği iş birliğiyle, Fransa'nın, ülkenin güneyindeki çölde düzenlediği nükleer denemelerin 59. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum düzenledi.

13 Şubat 1960 Derneği Başkanı el-Hamil Buneame, sempozyumda yaptığı konuşmada, Fransa'nın bu nükleer patlamalardan kalan atıkları toplamak için derhal ve ciddi bir şekilde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Buneame, nükleer atıkları toplama sorumluluğunun, denemelerle ilgili haritaları halen muhafaza eden Fransa'nın üzerinde olduğunu ifade etti.

Patlamalar sebebiyle insanlarda birden fazla kanser vakasına rastlandığına işaret eden Buneame, doktorların uygun tedavileri geliştirebilmesi için söz konusu patlamaların oluşturduğu hastalıkların listesinin oluşturulması gerektiğine değindi.

Avukat Fatıma ez-Zehra bin Berahim ise bu nükleer denemelerin zaman aşımına uğraması mümkün olmayan tam bir insanlık suçu olduğunu kaydetti.