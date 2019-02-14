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Cezayir, Fransa'dan çöldeki "nükleer atıklarını" toplamasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 01:09 | Son Güncelleme

Cezayir, Fransa'dan çöldeki "nükleer atıklarını" toplamasını istedi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Fransa'dan, ülkenin güneyindeki çölde 1960 yılında gerçekleştirdiği nükleer denemeler sonucu oluşan atıkları toplaması istendi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, devlete ait "Mücahid Gazetesi Forumu, Meşal eş-Şehid Derneği iş birliğiyle, Fransa'nın, ülkenin güneyindeki çölde düzenlediği nükleer denemelerin 59. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum düzenledi.

13 Şubat 1960 Derneği Başkanı el-Hamil Buneame, sempozyumda yaptığı konuşmada, Fransa'nın bu nükleer patlamalardan kalan atıkları toplamak için derhal ve ciddi bir şekilde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.

Buneame, nükleer atıkları toplama sorumluluğunun, denemelerle ilgili haritaları halen muhafaza eden Fransa'nın üzerinde olduğunu ifade etti.

Patlamalar sebebiyle insanlarda birden fazla kanser vakasına rastlandığına işaret eden Buneame, doktorların uygun tedavileri geliştirebilmesi için söz konusu patlamaların oluşturduğu hastalıkların listesinin oluşturulması gerektiğine değindi.

Avukat Fatıma ez-Zehra bin Berahim ise bu nükleer denemelerin zaman aşımına uğraması mümkün olmayan tam bir insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Fransa'nın uluslararası normlar ve hukuki çerçevede hesap vermesini isteyen Bin Berahim, çevre kirliliğine sebep olan ve canlılara zarar veren söz konusu denemelerin yapıldığı yerlerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tarihçi Muhammed Lahsen Zeğidi de Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemelerinin dünyada yaşanan en güçlü patlamalara sebep olduğunu kaydetti.

Uzmanlar, Cezayir'in güneybatısındaki Edrar vilayetine bağlı Reggan bölgesinde meydana gelen nükleer patlamanın 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının oluşturduğu patlamadan 5 kat daha büyük olduğunu belirtiyor.

Fransa, Cezayir'in güneyindeki çölde ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta gerçekleştirmiş, nükleer denemelerine 1966'ya kadar devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fransa nükleer atıklar

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