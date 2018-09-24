Cezayir, Fransa'nın 132 yıllık suç istatistiğini çıkaracak

CEZAYİR (AA) - Cezayir, sömürgesi altında kaldığı Fransa'nın 1830-1962 yıllarında işlediği suçların kapsamlı tespiti için bir çalışma başlattı.

Ülkenin doğusundaki Kosantin vilayetindeki bir törende konuşan Cezayir Mücahitler Bakanı el-Tayyib Zeytuni, Fransa'nın 132 yıllık sömürge döneminde işlediği suçların kapsamlı bir istatistiğinin çıkarılmaya başlandığını duyurdu.

Söz konusu kapsamlı araştırmanın "Ulusal Hareket ve Özgürlük Devrimi Araştırmaları Merkezi" tarafından yapılacağını belirten Zeytuni, Cezayir halkının kendilerine karşı işlenen suçları bilmelerinin hedeflendiğini dile getirdi.

"Fransa'dan söz etmek, kafataslarından dağlar, kanlardan denizler ve okyanuslardan söz etmektir" diyen Zeytuni, sömürge döneminde ülkeye yerleştirilen mayınlardan ölenlerin de istatistiklerinin de çıkarılacağına dikkati çekti.

Cezayir, 1830-1962 yıllarında Fransa tarafından 132 yıl boyunca sömürge altında tutuldu. Dönemin canlı tanıklarının halen hayatta olduğu Cezayir'de yaşananlara ilişkin uzman tarihçiler ülkede toplu işkence ve katliamların yapıldığını, yüz binlerce kişinin zorla tehcir edildiğini dile getiriyor.