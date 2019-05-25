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Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Salih bazı kurumlara atamalar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 22:10 | Son Güncelleme

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Salih bazı kurumlara atamalar yaptı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, bazı kurumlara yeni isimler atadı.

Cumhurbaşkanlığının Cezayir haber ajansı APS'de yayımlanan açıklamasında, Salih'in Devlet Televizyonu Genel Müdürü Lütfi Şerit'i görevden aldığı ve yerine Millet Konseyi Basın Sorumlusu Selim Rabbahi'yi atadığı belirtildi.

Açıklamada, Şerit'in görevden alınmasının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Salih'in İletişim, Yayıncılık ve Reklam Ajansı Müdürü Caziye Ciddu'yu da görevinden alarak yerine Münir Maydiye'yi getirdiği bildirildi.

Açıklamada, özel televizyon kanallarını denetleyen Görsel İşitsel Denetleme Kurumu Başkanı Zivavi bin Hammadi'nin de görevden alınarak yerine Abdurezzak Zuveyne'nin atandığı ifade edildi.

Şerit, Devlet Televizyonu Genel Müdürlüğü görevine, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından geçen ay getirilmişti.

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Cezayir devlet televizyonu

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