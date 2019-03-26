Cezayir Genelkurmay Başkanı: Buteflika gitmeli

Genelkurmay Başkanı anayasanın ilgili maddesine atıfta bulunarak Buteflika'nın azledilmesini istedi.Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salih, 82 yaşındaki Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın sağlık durumunun ülkeyi yönetmek için elverişli olmadığını ilan edecek anayasal sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Salı günü televizyonda konuşan Genelkurmay Başkanı, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın sağlık durumu nedeniyle yaşanan siyasi krizin aşılması için Anayasa'nın 102'inci maddesine işaret etti.

Salih, "Cezayir halkının meşru taleplerine yanıt verecek, anayasanın hükümlerine saygılı ve aynı zamanda ülkenin egemenliğine zarar vermeyecek bir şekilde ükedeki krizden çıkmak için bir çözüm bulunması gerekli ve hatta elzemdir" ifadesini kullandı.

Söz konusu maddeye göre Anayasa Konseyi, Devlet Başkanı'nın görevi sürdürmek için sağlık durumunun elverişli olup olmadığına karar verebilir ve parlamentoya çağrıda bulunarak Devlet Başkanı'nın ülkeyi yönetmek için yetersiz olduğunu ilan etmesini talep edebilir.