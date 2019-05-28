CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, krizden çıkış için aktörlere "samimi diyalog" çağrısı yaparak, "aklı selimin kaybolduğu ve acı tecrübelerin yaşandığı 90'ların tekrarlanmaması" uyarısında bulundu.

Salih, bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Cezayir'i her şeyin üstünde tutan ciddi ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Herkes bir başkasının fikrini sükunet içinde duymaya hazır olmalı. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimi diyalogdur." ifadelerini kullandı.

Ülkede 200 binden fazla kişinin hayatına mal olan 90'lı yıllarda yaşanan olaylara işaret eden Salih, şunları söyledi:

"Halk, tıpkı geçmişte olduğu gibi aklı selimin yitirilip acı tecrübelerin yaşandığı 90'lardaki olayların tekrarlanmasını istemiyor. Bu olaylarda tek kaybeden ülkemiz oldu."

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.