Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan diyalog çağrısı

Ülkede ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti. Komite daha sonra eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi daha komiteye katılmaya çağırmıştı.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.

Salih, en kısa zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için uygun ortam sağlanması ve krizden çıkmak için anayasal çerçevede ciddi diyalog yapılması çağrısında bulundu.

Cezayir devlet televizyonunda yayınlanan habere göre Genelkurmay Başkanı Salih, başkent Cezayir'in güneyinde yer alan El-Buleyde beldesindeki 1. Askeri Bölge'yi ziyaret etti.

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi ve krizden çıkmak için diyalog çağrısında bulundu.

Diyalog Komitesi Koordinatörlerinden Yunus Kerim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ve yönetim tarafından kabul edilen talepleri şu şekilde sıralamıştı:

Halk hareketi sırasında tüm gözaltına alınanların serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması.

Ancak Cumhurbaşkanı'nın talepleri kabul ettiği açıklamasına rağmen ülkede nüfuz sahibi ordudan, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, "Seçimler, diyaloğun yürütülmesi gereken ana konusudur. Diyaloğu kutluyor ve dayatma derecesine ulaşan ön şart yönteminden uzak durularak başarılı bir sonuçla taçlandırılmasını umuyoruz." demişti.

Bunun üzerine komite üyelerinden İsmail el-Elmas, taleplerine hükümetten olumlu dönüş olmadığı gerekçesiyle komite üyeliğinden istifa etmişti. Elmas'tan bir gün sonra komite üyelerinden İzzeddin bin İsa da "herhangi bir gerekçe belirtmeden" komite üyeliğinden ayrılan ikinci isim olmuştu.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

