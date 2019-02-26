CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ahmed Kayid Salih, ülkede gösteriler düzenlenmesi için "şüpheli çağrıların" yapıldığını söyledi.

Salih, ülkenin güneyindeki 6. Askeri Bölge'de komutanlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki için düzenlenen gösterilere değindi.

Orgeneral Salih, Buteflika karşıtı gösterilerin düzenlenmesi için "şüpheli çağrıların" yapıldığını savundu.

Genelkurmay Başkanı Salih, şöyle devam etti:

"Şüpheli çağrılarla bazı Cezayirlilerin meçhule yönlendirilmesi düşünülemez. Bu çağrıların, dış görünüşü demokrasi talebi, gizlenen ve gerçekte hedeflenen ise aldatılan şahısları güvensiz yollara sürüklemektir. Bu yöntemler, Cezayir'in yüksek çıkarlarına ve parlak bir gelecek sağlamaya hizmet etmez."

Abdulaziz Buteflika 10 Şubat'ta halka hitaben yayımlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda da bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

