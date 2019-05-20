CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 3 aydan bu yana gösterilere devam eden halka, taleplerini iletmeleri için kendilerine temsilci seçme çağrısında bulundu.

Ülkenin güneydoğusundaki 4. Askeri Bölgeye ziyareti sırasında komutanlara yaptığı konuşmada Salih, şubat ayından bu yana düzenlenen gösterilere katılan halkın meşru taleplerini iletecek dürüst ve güvenilir temsilcilerin seçilmesinin iyi olacağını söyledi.

Salih, atılacak bu adımla gösterilerin, rasyonel olmayan bazı taleplerde bulunmak ve kendi sloganlarını dillendirmeye çalışmak gibi şüpheli planları olan kişilerce kullanılmasının önleneceğini kaydetti.

Devletin bütün kadrolarının, eski rejimi temsil ettiği gerekçesiyle görevi bırakmasının istenmesinin akıl dışı bir talep olduğunu belirten Salih, "Bu (eski rejim temsilcilerinin görevi bırakması), makul olmayan hatta tehlikeli ve kötü niyetli bir taleptir. Bununla devletin kurumlarının kendi kadrolarından mahrum bırakılması istenmektedir." dedi.

Salih, bu kişilerin, Cezayir'e hizmet etmeyen ve halkın talepleriyle örtüşmeyen fikirleri gündeme getirmek için gösterileri kullandığını dile getirdi. Cezayir'de 22 Şubat'ta başlayan kitlesel protestolar, ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifa etmesine neden olmuştu.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşan isimlerin görevden alınmasını ve bu kişilerden hesap sorulmasını talep ediyor.

