HABER

Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:24 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, en yakın zamanda şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, en yakın zamanda şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek bu sürece katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Salih, denizaltılarla gerçekleştirilen tatbikatı denetlemek için 2. Askeri Bölgeyi ziyaret etti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Salih, "Ulusal Diyalog Komitesi'nin samimi çabalarını takdir ediyorum. Kısa zamanda cesaret verici sonuçlar elde edildi." dedi.

En yakın zamanda şeffaf seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek bu sürece katkıda bulunulması çağrısı yapan Salih, ordunun geçiş sürecinin vahim sonuçlarından kaçınmak için anayasal meşruiyetten ayrılmayı kabul etmediğini yineledi.

Anayasanın iptalini ve geçiş sürecini savunanları "gerçekleri ortaya çıkarmakla" tehdit eden Salih, "Bu kişilerin kendi çıkarlarına ve efendilerine hizmet ettiklerine dair ordunun elinde ciddi bilgiler var." diye konuştu.

Ülkedeki çoğunluğu solcu bazı partiler, geçiş sürecini yönetecek kurucu meclis seçilmesi ve anayasanın kaldırılması yönünde çağrıda bulunuyor.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.

Cezayir'de Ulusal Halk Meclisinin başkanlığına 11 Temmuz'da Bina Hareketi'nin yetkililerinden Süleyman Şinnin seçilmişti.

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor! İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı! Polis her yerde onları arıyor!
İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartlarıİBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları
Engelli kadınlar Emine Bulut'u andıEngelli kadınlar Emine Bulut'u andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir seçim

En Çok Okunan Haberler

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 676 öğretmen alacak

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.