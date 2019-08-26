Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, en yakın zamanda şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek bu sürece katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Salih, denizaltılarla gerçekleştirilen tatbikatı denetlemek için 2. Askeri Bölgeyi ziyaret etti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Salih, "Ulusal Diyalog Komitesi'nin samimi çabalarını takdir ediyorum. Kısa zamanda cesaret verici sonuçlar elde edildi." dedi.

En yakın zamanda şeffaf seçimler için hazırlık yapılması gerektiğini belirterek bu sürece katkıda bulunulması çağrısı yapan Salih, ordunun geçiş sürecinin vahim sonuçlarından kaçınmak için anayasal meşruiyetten ayrılmayı kabul etmediğini yineledi.

Anayasanın iptalini ve geçiş sürecini savunanları "gerçekleri ortaya çıkarmakla" tehdit eden Salih, "Bu kişilerin kendi çıkarlarına ve efendilerine hizmet ettiklerine dair ordunun elinde ciddi bilgiler var." diye konuştu.