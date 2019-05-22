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Cezayir Genelkurmay Başkanından "siyasi emelimiz yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih: "Herkesin şunu bilmesini isterim ki siyasi emellerimiz yok. Mantık, doğruluk, devlet kurumları ve adalete olan bağlılığımı terk etmeyeceğime ilişkin şahsım olarak bir kez daha size söz veriyorum"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih gelecek için herhangi bir siyasi emelinin olmadığını söyledi.

Salih, bir askeri üsse ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devam eden geçiş süreci ve son dönemde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buteflika'nın yakın çevresini daha önceki konuşmalarında da "çete" şeklinde nitelendiren Salih, "Çetenin uzantıları ve takipçileri, önceliğin yolsuzluğa bulaşanlardan hesap sorulması değil, yeni cumhurbaşkanının seçimi olduğu yönünde kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor." dedi.

Cezayir ordusunun ülkeye yönelik komploları "hikmet ve aklı selimle" bertaraf ettiğini savunan Salih, "Herkesin şunu bilmesini isterim ki siyasi emellerimiz yok. Mantık, doğruluk, devlet kurumları ve adalete olan bağlılığımı terk etmeyeceğime ilişkin şahsım olarak bir kez daha size söz veriyorum." diye konuştu.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk soruşturmaları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti.

Ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ile 2 eski İstihbarat Teşkilatı başkanı tutuklananlar arasında yer almıştı.

Baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazıları ise yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

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