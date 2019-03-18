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Cezayir Genelkurmay Başkanından, "sorunlar çözümsüz kalmaz" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih: -"Sorunlar ne kadar karmaşık ve içinden çıkılmaz hal alırsa alsın bunlara uygun bir çözüm bulunacaktır. En kısa zamanda bu çözümleri bulmak için sorumluluk ruhu taşımamız gerektiğinin farkındayız"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih, ülkenin sorunlarının ne kadar karmaşık olursa olsun çözümsüz kalmayacağını söyledi.

Salih, ülkenin güneybatısındaki Tinduf vilayetinde bulunan 3. Askeri Bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı ve Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı konuşmasında, "Sorunlar ne kadar karmaşık ve içinden çıkılmaz hal alırsa alsın bunlara uygun bir çözüm bulunacaktır. En kısa zamanda bu çözümleri bulmak için sorumluluk ruhu taşımamız gerektiğinin farkındayız." dedi.

Cezayir'in her zaman bu sorunların üstesinden geleceği yönünde bir umut olduğunu aktaran Salih, halk hareketinin barışçıl olduğu yönünde ise şu ifadeleri kullandı:

"Cezayir halkı, içinde bulunulan bu şartlarda, derin bir bilinçten kaynaklanan yüksek bir medeniyet örneği gösterdi. Ben, her zaman ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan Cezayir halkının, her türlü zorluğun üstesinden gelecek imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum." Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Cezayir Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih

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