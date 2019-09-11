Cezayir genelkurmayından seçim mesajı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belirlenen zamanda, yıl bitmeden yapılacağını ve bu seçimlerin, "ülkede gerçek demokrasinin temellerinin atılacağı bir başlangıç" olacağını belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5. Askeri Bölgeyi ziyareti sırasında komutanlara seslenen Salih, "Daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Şimdi ise seçimlerin (daha önce yıl bitmeden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde yaptığı öneriye atıfla) belirlenen tarihlerde gerçekleşeceğine eminiz." ifadesini kullandı.

Salih, bazı tarafların, bu çözümü istemediğini, onların, "seçimlerin yapılmasının, gerçek demokrasinin temellerinin atılacağı bir başlangıç niteliğinde olacağını" bildiklerini ve bunun hoşlarına gitmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihini belirlemek için cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlanması bekleniyor. Bu çerçevede seçimlerin bir an önce yapılması için resmi adımlar hızlandırılmış durumda.

Cezayir Geçici Genelkurmay Başkanı Salih, daha önce seçimlerin yıl bitmeden yapılması gerektiği çağrısında bulunmuştu. Parlamentonun Birinci Kanadı Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin de ordunun bu çağrısına destek vermişti.

