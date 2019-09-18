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Cezayir Genelkurmayından "şeffaf seçimler için şartlar uygun" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih: - "Yüksek Seçim Komisyonu oluşturulduktan sonra sağlanan şeffaflık ve güven ortamında seçimlerin yapılması için tüm şartların uygun olduğunu teyit ediyoruz"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm şartların uygun olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıncı Askeri Bölgeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Salih, burada yaptığı konuşmada, "Yüksek Seçim Komisyonu oluşturulmasıyla sağlanan şeffaflık ve güven ortamında seçimlerin yapılması için tüm şartların uygun olduğunu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Seçim sürecinin güvenilirliğine şüphe düşürecek sebeplerin bulunmadığını kaydeden Salih, seçim komisyonunun çalışmalarının ordu tarafından denetleneceğini açıkladı.

Salih, pazar günü cumhurbaşkanı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Yüksek Seçim Komisyonunun yine pazar günü 50 üyesi belirlenmiş, başkanlığına da eski Adalet Bakanı Muhammed Şerafi getirilmişti. Komisyon Cezayir tarihinde ilk kez seçimleri organize, gözetim, aday dosyalarını inceleme ve ilk sonuçları açıklama gibi görevler üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Kayid Salih Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimleri

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