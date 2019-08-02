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Cezayir gösterilerinde ilk kez "sivil itaatsizlik" sloganları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 20:45 | Son Güncelleme

Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilerde ilk defa "sivil itaatsizlik" sesleri yükseldi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilerde ilk defa sivil itaatsizlik sloganları atıldı.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 24'üncü haftasında da başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanı ile kentteki büyük caddelerde devam etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gösteri düzenleyen binlerce kişi, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin görevlerinden ayrılmalarını istedi.

Bu haftaki gösterilerde ilk defa, "sivil itaatsizlik gelmek üzere" şeklinde sloganlar atılırken ulusal diyalog sürecini ve seçimlerin halihazırdaki şartlar altında yapılmasını reddeden pankartlar taşındı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir gösteri

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