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Cezayir halkı Abdülkadir bin Salih’e de ‘Hayır’ dedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Cezayir’de, Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih’in geçici cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkan binlerce kişi protesto düzenledi.Cezayir’de Abdulaziz Buteflika’nın istifa etmesinden sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih’in geçici cumhurbaşkanı olmasına karşı olan binlerce kişi sokakları doldurdu.

Cezayir’de, Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih’in geçici cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkan binlerce kişi protesto düzenledi.
Cezayir’de Abdulaziz Buteflika’nın istifa etmesinden sonra Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih’in geçici cumhurbaşkanı olmasına karşı olan binlerce kişi sokakları doldurdu. Buteflika’ya yakınlığı ve rejime bağlılığı ile bilinen bin Salih’in de istifasını isteyen vatandaşlar bir kez daha hükümet karşıtı protesto düzenledi. Rejim karşıtı sloganlar atıp pankartlar açan vatandaşlar amaçlarının Buteflika yanlısı herkesi hükümetten uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

"Protestolarımıza devam edeceğiz"
Sakin bir atmosferde geçen protestolara katılan 25 yaşındaki tıp öğrencisi Sair Omer de protestolar hakkında, “Buteflika’ya ait sembollerin hepsini imha edene kadar protestolarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Geçici Cumhurbaşkanı bin Salih basına yaptığı açıklamada ülkede şeffaf ve muntazam bir seçimin gerçekleşeceği konusunda vatandaşlara söz verse de Cezayirlilerin bin Salih’in istifa etmesini istemeleri konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

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