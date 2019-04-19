Sendikanın açıklamasında, mevcut seçim yasasında bir değişiklik olmadığı için boykot kararı alındığı belirtilerek, "Sonuçları başından belli bu seçimlerde yalancı şahitlik yapmayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'de yaklaşık bin üyesi bulunan Özgür Yargıçlar Birliği Sendikası, 13 Nisan'da Buteflika'nın istifasının yeterli olmadığını ve devletin zirvesindeki müttefiklerinin de görevi bırakması yönünde görüş belirterek 4 Temmuz'daki seçimlerde gözetmenlik yapmayacağını duyurdu.

Göstericiler bu kez Buteflika rejiminin sembol isimlerinin geçiş döneminde yer almaması için seslerini yükseltiyor.

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 4 Temmuz'da yapılması kararına toplumun farklı kesimlerinden itirazlar sürüyor.

Cezayir Adalet Bakanlığından 16 Nisan'da yapılan açıklamada ise seçmen listesinin istisnai bir şekilde gözden geçirildiği ve her şeyin normal olduğu açıklandı.

Açıklamada, bakanlık verilerine göre boykota katılmaya karar veren yargıçların çok az sayıda olduğu belirtildi.

Bu arada Cezayir Barolar Birliği de "rejimin halkın talepleri karşısındaki ısrarı nedeniyle" grev kararı aldığını duyurdu.

- Belediyelerden seçim boykotuna destek

Seçmen listelerinin gözden geçirilmesi ve seçimlerin lojistik hazırlığının denetlenmesi görevlerini yerine getiren belediyelerden birçoğu da gelecek seçimlerde kapsamlı bir boykota gideceklerini açıklayarak, "halkın iradesine destek verme" kararı aldı.

Tizi Vuzu, Becaye, ve Buira illerinden yaklaşık 40 belediye, Bin Salih'in 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması açıklamasına karşılık seçimleri boykot edeceklerini açıkladı.

- Vatandaşlar bakanların ziyaretlerini engelliyor

Cezayirliler, dokuzuncu haftasına giren gösterilerde "Buteflika rejiminin kalıntıları" olarak niteledikleri geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetin istifasını talep ediyor. Göstericilerin hedefinde yer alan bir başka isim, Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ise protestolara daha fazla dayanamadı ve 16 Nisan'da istifa etti.