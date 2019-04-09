HABER

Cezayir hükümetinden "kaos" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:54 | Son Güncelleme

Cezayir hükümet sözcüsü, gösterilerdeki "rejimin yıkılması çağrılarının kaosa yol açacağı" uyarısı yaptı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Hükümet Sözcüsü Hassan Rabihi, "rejimin iyileştirilmesindense yıkılması yönündeki çağrıların kaosa yol açacağını" söyledi.

Başkentte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İletişim Bakanı ve aynı zamanda hükümet sözcüsü Rabihi, "Rejimi iyileştirmektense devirmeye yönelik sloganlar, kaosa yol açacaktır. Hükümetin tanımı ne olursa olsun, tamamı bu ülkenin evlatlarından oluşuyor." diye konuştu.

Rabihi, rejimin devrilmesi yönündeki çağrıların değişmesini umduğunu belirterek, "ifade biçimi ne olursa olsun ülkenin yüksek çıkarlarının, önem sırasının en üstünde yer aldığını" ifade etti.

Öte yandan, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Abdulkadir Bin Salih, bu akşam ilk ulusa sesleniş konuşmasında "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım." dedi.

Cezayir'de dört dönemdir yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika'nın beşinci dönem için adaylığını duyurmasının ardından şubat ayı ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ayın sonunda geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle Buteflika'nın istifasını açıklamasıyla sonuçlanmıştı.

- Cezayir sokağı, geçiş dönemi liderlerine karşı

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Cezayir'de eğitim, sağlık, havacılık, posta, özel ve kamu alanında faaliyet gösteren 13 ayrı sendika da yarın Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetini protesto etmek amacıyla genel grev ve yürüyüş yapacak.

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Özel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konserÖzel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konser
Avcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye ettiAvcılar'da polis minik öğrencilere oyuncak hediye etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.