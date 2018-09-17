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Cezayir ile Almanya arasında iadeler konusunda uzlaşma

17.09.2018 22:26 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Uyahya ile biraraya geldi.

Uyahya, Merkel'e Almanya'da oturum hakkı bulunmayan Cezayirlileri geri alma sözü verdi.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Uyahya ile Cezayir'de bir araya geldi. Görüşmede başlıca gündem maddesi, Almanya'da oturum hakkı bulunmayan ve ülkeyi terk etme mecburiyetinde bulunan yaklaşık 3 bin 700 Cezayir vatandaşının iadesiydi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Merkel, söz konusu kişilerin "daha etkin bir biçimde" geri gönderilmesi için "iyi usuller" üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Cezayir Başbakanı Uyahya da konuyla derhal ilgileneceklerini belirterek, "Cezayir, çocuklarını geri alacak. Hatta 5 bin kişiyi geri alabiliriz” dedi. Kimliklerin netleşmesi halinde geri dönüşün de mümkün hale geleceğini söyleyen Uyahya, “Umuyorum ki bu olabildiğince hızlı bir şekilde olacak” diye konuştu. Uyahya dijital bir teşhis sisteminin bu işlemi hızlandıracağını belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel de genç Cezayirlilerin Almanya'ya gelebilmesi için eşzamanlı olarak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, iki uygulamanın birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Merkel Cezayir'i "güvenli geliş ülkesi" yapmak istiyor

Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan gibi Alman hükümetinin "güvenli geliş ülkesi" olarak tanımlamak istediği ülkeler arasında. Söz konusu sınıflandırmanın hayata geçmesi durumunda bu ülkelerden gelen insanların mülteci olarak tanınması zorlaşırken, sınırdışı edilmeleri kolaylaşacak. Alman iltica hukukunda Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Gana ve Senegal “güvenli geliş ülkesi” olarak tanımlanıyor.

Almanya'da Cezayir vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularının kabul edilme oranı halihazırda oldukça düşük. 2017 yılı itibarıyla bu oran yüzde 2 olarak kayıtlara geçerken, son üç yıl içerisinde Cezayir’e sınırdışı edilenlerin sayısıysa arttı. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2015 yılında 57 Cezayirli ülkesine sınırdışı edilirken, 2017 yılında bu rakam 450 olarak kaydedildi. Basına yansıyan haberlerde bu sayının 500’ü aştığı ileri sürülüyor.

Rheinische Post gazetesinin İçişleri Bakanlığı rakamlarına dayandırdığı haberine göre halihazırda Almanya'da yaklaşık bin 500 Cezayirli'nin iltica süreci devam ederken, 200 kadar Cezayirli mülteci olarak tanındı. Yaklaşık 100 Cezayirli ise geçici koruma statüsünde bulunuyor. Bu statü, ülkelerine dönmeleri durumunda idam cezası, işkence ya da iç savaş nedeniyle hayati tehlike gibi ciddi zarar görebilecek durumda olan ancak hukuken mülteci statüsü kazanamayacak olan sığınmacılara tanınıyor.

Cezayir, Fas, Tunus ve Gürcistan’ın güvenli geliş ülkesi olarak sınıflandırılması için Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu koalisyon hükümetinin girişimi geçmişte Federal Eyaletler Meclisi'nde Yeşiller'in engeline takılmıştı. Girişimin tekrar başarısızlığa uğraması muhtemel, zira hükümet partilerinin Federal Eyaletler Meclisi’nde çoğunluğu bulunmuyor.

Merkel Cezayir'in bölgesel rolünü övdü

Merkel ile Uyahya arasındaki görüşmede göçün yanı sıra Libya, Mali, Sahil Bölgesi ve Ortadoğu'daki sorunlar ile uluslararası terörizm de ele alındı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert görüşme öncesinde Twitter hesabı üzerinden "Cezayir, Kuzey Afrika'da önemli bir bölgesel istikrar faktörü" açıklaması yaptı. Merkel de basın toplantısında Cezayir'in Mali ve Libya'da krizlerin çözümü konusunda oynadığı rolü överek bu istikrar rotasını destekleyeceklerini söyledi. Merkel'in ayrıca Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen, Merkel'in Cezayir ziyaretini eleştirdi. Merkel'in istikrarı “mezarlık sessizliği” ile karıştırdığını söyleyen Dağdelen, "Devlet Başkanı Buteflika Alman silah yardımları sayesinde sosyal protesto hareketlerine, eleştirel gazetecilere ve aktivistlerin üstüne baskıcı bir biçimde gidiyor” diye konuştu.

dpa,AFP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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