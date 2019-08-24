HABER

Cezayir Kültür Bakanı Merdaci istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2019 19:06 | Son Güncelleme

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Abderraouf Derradji’nin konserinde çıkan izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu.Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci başkent Cezayir’de rapçi Abderraouf Derradji’nin konserinde yaşanan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanana izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Abderraouf Derradji’nin konserinde çıkan izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu.
Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci başkent Cezayir’de rapçi Abderraouf Derradji’nin konserinde yaşanan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanana izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu. Merdaci ‘nin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih’e sunduğu kaydedildi.
Soolking ismiyle bilinen Abderraouf Derradji’nin 2 gün önce gerçekleşen konserinde yaşanan izdiham sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş onlarca kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra organizasyonun kötü yönetilmesi sebebi ile halk Kültür Bakanı’nın istifa etmesi yönünde tepkiler göstermişti.

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecekErdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırşehir'de gençlik kampını ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Ali Babacan yeni parti için aralıkta harekete geçiyor: Yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacak

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

CHP'li başkanın odasında bulundu

CHP'li başkanın odasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan partiden ayrılanlara dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.