Cezayir Libya konusunda güçlü adımlarla etkinliğini artırıyor

Tebbun, birkaç gün önce de Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüşmesi sırasında ülkesinin Libya krizinin başlangıcından bu yana "yabancı müdahalesi olmadan Libya halkının birliği ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi bir çözüm bulunması" ilkesini benimsediğini, Cezayir'in Trablus'u "kırmızı çizgi" olarak gördüğünü ve bu çizgiyi kimsenin aşmamasını beklediklerini dile getirdi.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada Libya'nın dış politikadaki öncelikleri arasında yer aldığını belirten yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, komşu ülkedeki krizi ve gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Libya krizinde geçmişte taraflar arasında ara buluculuk yapan Cezayir, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yönetimi bırakmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan çalkantılı süreç nedeniyle bir süredir komşu ülkelerde yaşananlar konusunda etkili bir rol üstlenemiyordu. Ancak 19 Aralık 2019'da yeni Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve ülkedeki siyasi belirsizlik perdesinin kalkmasının ardından önünü daha iyi görme fırsatı yakalayan Cezayir, yeniden dış politikasını şekillendirmek için harekete geçti.

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Libya'daki olaylar karşısında uzun süredir barış yanlısı çözüm tavsiyeleriyle yetinen Cezayir'in birkaç gün önce yaptığı "Trablus kırmızı çizgidir" yönündeki açıklama, "Libya dosyasına dönüş" şeklinde değerlendiriliyor.

Libya krizinin Cezayir'in ulusal güvenliği için önemine dikkati çeken Maruk, olması gerektiği gibi bir diplomasi hareketliliği yaşandığını söyledi.

Siyasi analist Lezhar Maruk, Cezayir diplomasisindeki bu yeni adımlara ve açıklamaların özellikle Cumhurbaşkanlığından yapılmasına işaret ederek, "Önceki Cumhurbaşkanı Buteflika'nın hastalığı nedeniyle uzun yıllardır yoksunluğu hissedilen ülkenin dış politikası güçlü dinamizmini yeniden kazandı." dedi.

Son gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan uzmanlar, Cezayir'in Libya krizindeki "gözlemci" rolünü sonlandırdığını, bundan sonra krizin çözümü için etkin bir rol oynayacağını ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı'nın son açıklaması, ülke basınının da ilgisini çekti. Gazeteler, bu adımı, "Cezayir diplomasisine güçlü dönüş" şeklinde nitelendirdi.

Trablus'un milis güçlerin eline geçmesinin, meşruiyetin kaybı anlamına geleceğinin altını çizen Maruk, böyle bir durumda, Cezayir yakınlarında milisler tarafından yönetilen bir devlet olacağını, bunun da çok ciddi bir güvenlik sorunu olacağını belirtti.

Maruk, son dönemde Libya'daki kriz çerçevesinde Cezayir'in ev sahipliği yaptığı ziyaretlere işaret ederek, ülkesinin, siyasi ve diplomatik ağırlığını Libya krizinin çözüme kavuşması için kullanacağını söyledi.

Cezayir'in Tunus, Türkiye ve Avrupa ülkeleriyle krizin çözümü için atılan adımları koordineli bir şekilde yürütmeye başladığını kaydeden Maruk, ayrıca ülkesinin, çözüm vizyonu ile tutarlı bir siyasi çözüme yol açmak için Rusya ve ABD ile temaslarını yoğunlaştıracağı görüşünü paylaştı.

- Cezayir askeri müdahalede bulunur mu?

Cezayir yönetiminin Libya açıklamaları, kriz karşısındaki tutumun ne olacağı, askeri bir müdahaleye başvurup başvurmayacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Güvenlik uzmanı Muhammed Halfavi, Anayasa'nın "diğer ülkelerin meşru egemenliğini ve özgürlüğünü zayıflatmak için savaşa başvurmayı reddederek, uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi" içeren 29'uncu maddesine işaret ederek şunları söyledi: