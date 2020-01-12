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  4. Cezayir, Libya'da Halife Hafter'e bağlı heyeti kabul etti

Cezayir, Libya'da Halife Hafter'e bağlı heyeti kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 22:49 | Son Güncelleme

Ziyaret, Hafter güçlerinin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmasından önce gerçekleşti

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Libya'da darbeci güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı üst düzey bir heyetin ülkeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulaziz bin Ali Şerif, Cezayir haber ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, sözde yönetimin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Abdusselam el-Bedri başkanlığında bir heyetin dün ülkeye gelerek üst düzey yetkililerle Libya krizini görüştüğünü söyledi.

Bedri'nin, ziyaretin Cezayir'in, Libya'da diyalog sürecinin yeniden başlatılması için tüm Libyalı taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını aza indirme çabası kapsamında gerçekleştirildiğini belirttiğini dile getiren Şerif, görüşmede krizin şiddetten uzak, barışçıl yollarla çözülmesi konusunun ele alındığını kaydetti.

Ziyaret, Hafter güçlerinin, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da ateşkese varılması çağrısına olumlu yanıt vermesinden önce gerçekleşti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin ateşkesi kabul etme kararı memnuniyetle karşılanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes bu gece Türkiye saatiyle 01.00'de yürürlüğe girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Hafter

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