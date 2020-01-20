HABER
  4. Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır

Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 01:40 | Son Güncelleme

Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya krizine çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tebbun, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansında yaptığı konuşmada, Cezayir'in Libya krizinin tüm taraflarına eşit mesafede kalacağı ve aralarındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

"Cezayir, Libyalı taraflar arasındaki diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazırdır." ifadesini kullanan Tebbun, konferansa katılanlara, ateşkesin sağlanması için bir yol haritası belirlenmesi ve taraflara silah ambargosuna bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Tebbun, konferans kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya krizini görüştü.

Cezayir'de son 1 yıldır yaşanan halk hareketleri sonucunda eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika istifa etmiş ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve Abdulmecid Tebbun kısa süre önce ülkenin başına geçmişti.

Cezayir, Libya krizinin çözümüne dönük olarak diplomatik mekanizmaları harekete geçirerek Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Faiz es-Serrac, Tobruk'tan temsilciler heyeti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Mısır ve İtalya dışişleri bakanlarıyla sıkı temaslarda bulundu.

Cezayir, 2015'te de Fas'taki Suhayrat Antlaşması öncesinde Libya'daki taraflar arasında yoğun arabuluculuk rolü üstlenmiş ve başarılı olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..Bizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..
Kar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandıKar küreme aracı kaza yaptı, yol bir süre trafiğe kapandı
Çorum’da bir genç parkta tüfekle öldürüldüÇorum’da bir genç parkta tüfekle öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Feci ölüm! Oltası elektrik tellerine takıldı

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

Dehşet! Evi basıldı, kaçırıldı, işkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de MHP'li Belediye Başkanı ile AK Parti'li Belde Başkanı kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

İtfaiyecilerden duygulandıran hareket

İtfaiyecilerden duygulandıran hareket

Temizlik maddesi içen Kayra Talha Yaman ameliyat için bir kez daha ABD yolcusu

Şimdiye kadar 301 ameliyat geçirdi! Yeniden ABD yolcusu

Kadıköy'de annesi ve eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de dehşet saçtı! Babasından şikayetçi oldu

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandası!

Metrobüs yolunda feci kaza! Motosiklet metrobüs yoluna girdi

Metrobüs yolunda feci kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.