Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya krizine çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tebbun, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansında yaptığı konuşmada, Cezayir'in Libya krizinin tüm taraflarına eşit mesafede kalacağı ve aralarındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

"Cezayir, Libyalı taraflar arasındaki diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazırdır." ifadesini kullanan Tebbun, konferansa katılanlara, ateşkesin sağlanması için bir yol haritası belirlenmesi ve taraflara silah ambargosuna bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Tebbun, konferans kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya krizini görüştü.

Cezayir'de son 1 yıldır yaşanan halk hareketleri sonucunda eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika istifa etmiş ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve Abdulmecid Tebbun kısa süre önce ülkenin başına geçmişti.