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Cezayir meclisinden "çalışmalara yeniden başlama" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 22:44 | Son Güncelleme

Cezayir meclisinden "çalışmalara yeniden başlama" kararı

CEZAYİR (AA) - Cezayir parlamentosunda bazı milletvekilleri ile Meclis Başkanı Said Buhacce arasındaki gerginlik nedeniyle üç haftadır askıya alınan meclis çalışmaları yeniden başladı.

Meclis Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, meclisin bugün en yaşlı parlamenter vasfıyla El-Hac el-Ayib başkanlığında toplanarak çalışmalara yeniden başlamasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, meclisteki hukuk, idari işler ve özgürlükler komisyonunun, Buhacce'nin makamının "boşaltılmasına" ilişkin hazırladığı raporun incelenmesinden sonra alındığı kaydedildi.

Ayrıca meclisin ilk çalışmaları kapsamında, 2019 bütçe tasarısının, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna gönderildiği aktarıldı.

- "Hala meclis başkanıyım"

Buhacce ise son gelişmelere ilişkin Fransızca yayınlanan "La Liberte" gazetesine yaptığı açıklamada, makamının boşaltılmasını "yasa dışı" olarak niteleyerek "Hala meclis başkanıyım ve önümüzdeki zaman zarfında ofisimde bulunacağım." dedi.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Genel Sekreterliği, 17 Ekim'de, bir süredir istifası istenen Meclis Başkanı Said Buhacce'nin makamının "boşaldığını" açıklamıştı.

Cezayir'de hükümet yanlısı milletvekilleri "kötü yönetim" gerekçesiyle Meclis Başkanı Buhacce'nin istifasını istiyor. Söz konusu gerginlik nedeniyle yaklaşık 3 haftadır meclisin çalışmalarına ara verilmişti.

- Cezayir'deki Meclis Başkanı krizi

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), önceki gün görevinden istifa etmeye yanaşmayan Buhacce'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına ve disiplin kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Partinin Buhacce'nin dokunulmazlığını kaldırması sembolik bir adım olarak görülürken, hukuki açıdan bağlayıcılığının olmadığı ifade ediliyor. Zira Cezayir Anayasası, Meclis Başkanının ancak vefat etmesi, sağlık sorunları yaşaması ya da istifa etmesi durumunda yeni başkan seçilmesini öngörüyor.

Buhacce, partisi FLN'nin 2017'de gerçekleşen seçimlerde, meclisteki 462 sandalyeden 161'ini kazanmasının ardından 5 yıllığına Meclis Başkanı olarak seçilmişti.

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Buhacce Cezayir Cezayir parlamentosu

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