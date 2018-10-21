CEZAYİR (AA) - Cezayir parlamentosunda bazı milletvekilleri ile Meclis Başkanı Said Buhacce arasındaki gerginlik nedeniyle üç haftadır askıya alınan meclis çalışmaları yeniden başladı.

Meclis Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, meclisin bugün en yaşlı parlamenter vasfıyla El-Hac el-Ayib başkanlığında toplanarak çalışmalara yeniden başlamasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, meclisteki hukuk, idari işler ve özgürlükler komisyonunun, Buhacce'nin makamının "boşaltılmasına" ilişkin hazırladığı raporun incelenmesinden sonra alındığı kaydedildi.

Ayrıca meclisin ilk çalışmaları kapsamında, 2019 bütçe tasarısının, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna gönderildiği aktarıldı.

- "Hala meclis başkanıyım"

Buhacce ise son gelişmelere ilişkin Fransızca yayınlanan "La Liberte" gazetesine yaptığı açıklamada, makamının boşaltılmasını "yasa dışı" olarak niteleyerek "Hala meclis başkanıyım ve önümüzdeki zaman zarfında ofisimde bulunacağım." dedi.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Genel Sekreterliği, 17 Ekim'de, bir süredir istifası istenen Meclis Başkanı Said Buhacce'nin makamının "boşaldığını" açıklamıştı.