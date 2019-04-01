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Cezayir medyası: “İstifa etmeye hazırlanıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Cezayir medyası, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın bu hafta istifa edeceğini yazdı.Cezayir’de mevcut Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın istifasını talep edenlerin haftalardır süren protestolarının ardından yerel medya yeni bir iddia ortaya attı.

Cezayir medyası, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın bu hafta istifa edeceğini yazdı.
Cezayir’de mevcut Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın istifasını talep edenlerin haftalardır süren protestolarının ardından yerel medya yeni bir iddia ortaya attı. Ennahar ve El Bilad kanalları, Bouteflika’nın bu hafta istifa edebileceğini iddia etti. Ennahar, Bouteflika’nın Cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasanın 102.maddesi uyarınca istifa etmeye hazırlandığını savundu.
Cezayir medyasının iddiası, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah’ın Anayasa Konseyi’nden, Cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasanın 102’nci maddesini uygulamaya koyması çağrısını yinelemesinin ardından geldi. Yerel medyanın iddialarının aksine devlet medyasından benzer bir açıklama gelmedi.

Bakanlar değiştirildi
Yerel medyanın iddialarından saatler önce Bouteflika’nın bazı bakanlıklarda değişikliğe gitmesi iddiaları güçlendirdi. Devlet televizyonu, 27 bakanın 21’inin değiştirildiğini açıkladı. Noureddine Bedoui’nin başbakanlığa devam edeceği hükümette Merkez Başkanı Mohamed Loukal Maliye Bakanı, Mohamed Arkab Enerji Bakanı olarak görevlendirildi. Birleşmiş Milletler eski elçisi Sabri Boukadoum Dışişleri Bakanı olurken, Hassane Rabhi İletişim Bakanlığı görevine getirildi.

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