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Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach'in CEO'su görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 23:39 | Son Güncelleme

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach'in CEO'su görevden alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, milli enerji şirketi Sonatrach'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdulmumin Vild Kaddur'u görevden aldı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Kaddur'un yerine şirketin petrol kompleksinde üretim müdürü olarak görev yapan Reşid Haşişi'yi atadı.

Cezayir'de yoğun halk protestoları karşısında ordunun da sözlü müdahalesiyle 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen Kaddur, Mart 2017'den bu yana Sonatrach'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyordu.

Cezayir'in en büyük şirketi Sonatrach'ın farklı kentlerdeki 150 şubesinde 120 bini aşkın çalışan görev yapıyor. 1963'te kurulan Sonatrach, yabancı ortaklarıyla günde 1,2 milyon varil petrol üretiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bin Salih Cezayir kaddur Sonatrach

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