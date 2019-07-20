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Cezayir Milli Takımı "Çöl Savaşçıları"na coşkulu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:50 | Son Güncelleme

Cezayir Milli Takımı "Çöl Savaşçıları"na coşkulu karşılama

CEZAYİR (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Cezayir Milli Takımı, ülkede büyük coşkuyla karşılandı.

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olan "Çöl Savaşçıları" lakaplı milli takımın oyuncularını, başkent Cezayir'deki Uluslararası Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Nureddin Bedevi, hükümet yetkilileri ve on binlerce Cezayirli karşıladı.

Cezayir Devlet Televizyonunun yayınladığı görüntülerde, vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle milli takım oyuncularını taşıyan otobüsün ilerlemekte zorlandığı görüldü. Yoğun güvenlik önlemleri altında taraftarlar, otobüsü yürüyerek ve motosikletlerle takip etti.

Cezayirliler karşılama için havalimanına çıkan yollarda uzun araç konvoyları oluşturdu.

- Cezayir'de 29 yıl aranın ardından ikinci şampiyonluk sevinci

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde dün Senegal'i 1-0 mağlup eden Cezayir, şampiyon oldu.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazananın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korudu ve tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Afrika Uluslar Kupası Cezayir Milli Takımı Coşkulu karşılama

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