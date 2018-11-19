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Cezayir-NATO ortak tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 22:32 | Son Güncelleme

Cezayir-NATO ortak tatbikatı

CEZAYİR (AA) - Cezayir ile NATO arasında Akdeniz'de 4 gün sürecek ortak tatbikat yapılacak.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) gemileri Akdeniz'deki tatbikat için başkent Cezayir'deki limana demir attı.

Açıklamada, SNMG-2 ile Cezayir donanmasına ait gemiler arasında savaş ya da çeşitli insani durumlarda karşılıklı iletişim ve koordinasyonu sağlamayı hedefleyen 4 günlük eğitim tatbikatları yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca NATO ile Cezayir Deniz Kuvvetleri arasında Akdeniz'de deniz güvenliği, izleme ve takip alanlarında operasyonların koordinesini destekleyecek deneyim paylaşımı sağlanacağı kaydedildi.

Son yıllarda NATO'ya bağlı gemiler, askeri iş birliği programları çerçevesinde periyodik olarak Cezayir kıyılarında varlık gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Cezayir deniz tatbikatı NATO

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