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Cezayir ordusu krizden çıkış için seçime işaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:34 | Son Güncelleme

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih: "Cezayir'in içinde bulunduğu siyasi krizi atlatması ve ülkeyi anayasal bir boşluktan kurtarmak için en iyi çözüm seçimleri hızlandırmak"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkması ve anayasal bir boşluktan kurtarılması için seçimleri hızlandırmanın en iyi çözüm olduğunu belirterek, seçimleri düzenleyecek ve denetleyecek yapının bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

Salih, bir askeri üsse ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devam eden kitlesel halk protestoları ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin boykot çağrılarının gölgesinde devam eden siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezayir sokağı ve muhalefetten boykot çağrılarının yükseldiği cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Salih, "Cezayir'in içinde bulunduğu siyasi krizi atlatması ve ülkeyi anayasal bir boşluktan kurtarmak için en iyi çözüm seçimleri hızlandırmak. Ülkenin iyi niyetli evlatlarını Cezayir'in geleceğine ilişkin bu kritik meseleyi birlikte omuzlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Seçimler için açıklanan ancak sokağın ve muhalefetin karşı çıktığı 4 Temmuz tarihini konuşmasında zikretmeyen Salih, "Öncelikli adımımız, seçimleri düzenleyecek, sandıkta seçmenin sesini gözetecek ve oylamaya meşruiyetini sağlayacak bağımsız bir komitenin kurulmasını hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında istifa etmesinin ardından, ülkedeki geçiş dönemi sancılı bir şekilde devam ediyor. Anayasaya göre göreve gelen, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihini 4 Temmuz olarak açıklamıştı.

Buna karşın, Cezayir sivil toplumu ve muhalefeti, başta Bin Salih olmak üzere Buteflika rejimi temsilcilerinin devletin zirvesinde olduğu bir yönetimle seçimlere gidilmesini reddetmişti. Cezayir sokağı, "şeffaf ve demokratik" sonuçlar getirmeyeceği gerekçesiyle sandığı boykot çağrısı yapmıştı.

Üst üste yaptığı "uyarılarla" Buteflika'nın istifası konusunda kritik bir rol üstlenen Cezayir ordusu, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış için seçimlerin bir an önce yapılması ve milli iradeyle meşruiyetini kazanmış bir cumhurbaşkanının halkın taleplerini hayata geçirmesi gerektiğinde ısrar etmişti.

Normal seçim takvimine göre adaylık başvuruları bu akşam sonuçlanıyor. Şu ana kadar 80 kadar kişinin başvuru yapmasına rağmen, ülkede siyaset, eski devlet adamları, ordu veya sivil toplumdan Cezayir kamuoyunun tanıdığı kimsenin adaylık başvurusunda bulunmaması dikkati çekiyor.

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Cezayir Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih seçim

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