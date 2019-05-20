Cezayir ordusu krizden çıkış için seçime işaret etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkması ve anayasal bir boşluktan kurtarılması için seçimleri hızlandırmanın en iyi çözüm olduğunu belirterek, seçimleri düzenleyecek ve denetleyecek yapının bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

Salih, bir askeri üsse ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra devam eden kitlesel halk protestoları ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin boykot çağrılarının gölgesinde devam eden siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezayir sokağı ve muhalefetten boykot çağrılarının yükseldiği cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Salih, "Cezayir'in içinde bulunduğu siyasi krizi atlatması ve ülkeyi anayasal bir boşluktan kurtarmak için en iyi çözüm seçimleri hızlandırmak. Ülkenin iyi niyetli evlatlarını Cezayir'in geleceğine ilişkin bu kritik meseleyi birlikte omuzlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Seçimler için açıklanan ancak sokağın ve muhalefetin karşı çıktığı 4 Temmuz tarihini konuşmasında zikretmeyen Salih, "Öncelikli adımımız, seçimleri düzenleyecek, sandıkta seçmenin sesini gözetecek ve oylamaya meşruiyetini sağlayacak bağımsız bir komitenin kurulmasını hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.