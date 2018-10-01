Cezayir ordusu Libya sınırında tatbikat düzenledi

CEZAYİR (AA) - Cezayir silahlı kuvvetleri, Libya sınırında "Fırtına-2018" adı verilen askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğu bölgesinde Libya sınırında bugün düzenlenen tatbikata kara ve hava kuvvetlerinden birlikler katıldı.

Açıklamada, gerçek mermi ve mühimmat kullanılan tatbikatta acil durum ve caydırıcı kuvvetlerin olası durumlardaki hareket kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle birimler arasındaki koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Cezayir son dönemde Libya sınırında tatbikatları sıklaştırdı. Resmi açıklamalarda, bu tatbikatlarla ordunun her türlü duruma hazırlıklı olmasının hedeflendiği bildirilirken, askeri uzmanlar Libya sınırından büyük bir tehdit algısının olduğunu dile getiriyor.

