HABER

Cezayir ordusunda görev değişiklikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, kara kuvvetleri komutanı ile iki bölge komutanını görevinden azletti

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, kara kuvvetleri ile iki bölge komutanlığında görev değişikliğine gitti.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahsen Tafer görevinden alınarak, yerine ülkenin güneybatısındaki Beşşar 3'üncü Bölge Komutanı Tümgeneral Said Şankariha getirildi.

Tümgeneral Abdurrazık Şerif'in son verilen Ouargla 4'üncü Bölge Komutanlığı görevine de Şerif'in yardımcısı Tümgeneral Hassan Allayimiyye getirildi.

Öte yandan Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tamanrasset 6'ncı Bölge Komutanı Tümgeneral Miftah Savab'ın yerine Tümgeneral Muhammed Acrud'un getirildiği kaydedildi.

Açıklamada Savab'ın ülkenin kuzeyindeki Vahran 2'nci Askeri Bölge Komutanlığında görev yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Buteflika, yaz aylarından bu yana, üst düzey güvenlik güçleri ve ordu kademelerinde çok sayıda değişiklik yapmış, temmuz ayında da Savunma Bakanlığı yetkililerinden bazılarının görevine son vermişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
1,5 yaşındaki minik Doğa'nın Türk bayrağı sevgisi1,5 yaşındaki minik Doğa'nın Türk bayrağı sevgisi
Derede boğulan 7 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandıDerede boğulan 7 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Kara kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.