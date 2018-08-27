Cezayir ordusunda görev değişiklikleri

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, kara kuvvetleri ile iki bölge komutanlığında görev değişikliğine gitti.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahsen Tafer görevinden alınarak, yerine ülkenin güneybatısındaki Beşşar 3'üncü Bölge Komutanı Tümgeneral Said Şankariha getirildi.

Tümgeneral Abdurrazık Şerif'in son verilen Ouargla 4'üncü Bölge Komutanlığı görevine de Şerif'in yardımcısı Tümgeneral Hassan Allayimiyye getirildi.

Öte yandan Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tamanrasset 6'ncı Bölge Komutanı Tümgeneral Miftah Savab'ın yerine Tümgeneral Muhammed Acrud'un getirildiği kaydedildi.

Açıklamada Savab'ın ülkenin kuzeyindeki Vahran 2'nci Askeri Bölge Komutanlığında görev yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Buteflika, yaz aylarından bu yana, üst düzey güvenlik güçleri ve ordu kademelerinde çok sayıda değişiklik yapmış, temmuz ayında da Savunma Bakanlığı yetkililerinden bazılarının görevine son vermişti.

