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Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı makamının boşalması" talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

Cezayir ordusundan "cumhurbaşkanlığı makamının boşalması" talebi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Kayid Salih, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını ya da cumhurbaşkanının istifasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanmasını istedi.

Cezayir resmi televizyonunda yer alan habere göre Salih, ülkenin güney kesimindeki 4. Askeri Bölge'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını ya da cumhurbaşkanının istifasını öngören anayasanın 102'nci maddesinin uygulanması çağrısı yaptı.

Cezayir Anayasası'nın 102'nci maddesi; cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde yetki intikalinin nasıl olacağını belirliyor.

Böyle bir durumda Meclis Başkanı'nın cumhurbaşkanlığı görevini 90 gün üstlenmesi ve bu sürede seçimlerin yapılması öngörülüyor. Ayrıca söz konusu maddeye göre, geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
anayasa Cezayir cumhurbaşkanı

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