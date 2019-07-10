HABER

Cezayir ordusundan diyalog girişimine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:00 | Son Güncelleme

Cezayir ordusundan diyalog girişimine destek

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in başlattığı diyalog girişimine desteğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Salih, ordunun 8'inci Bilim, Kültür ve Medya Ödülleri törenine katıldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih'in ülkeyi seçimlere taşıyacak şartların oluşması için başlattığı diyalog girişimini "makul bir yaklaşım" şeklinde nitelendiren Salih, "Diyalog girişimini desteklediğimiz ölçüde bu girişimin; ülkedeki mevcut siyasi krize uygun çözümler bulunması sürecinde atılması gereken ciddi adımlardan birini amaçladığını da düşünüyoruz." dedi.

Genelkurmay Başkanı Salih, diyalog çalışmasını yürütmek üzere bağımsız kişilerden oluşan grubun çalışmaları karşısında başta ordu olmak üzere devletin tüm kurumlarının tarafsız olması, diyalog sürecinin başarılı olması için maddi ve lojistik yönlerinin tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih geçen çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla "bağımsız isimlerden" oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören teklifte bulunmuştu.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Haksız kazanç elde eden polislere gözaltıHaksız kazanç elde eden polislere gözaltı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Diyalog Genelkurmay salih

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Mersin'de haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.