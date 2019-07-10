Cezayir ordusundan diyalog girişimine destek

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in başlattığı diyalog girişimine desteğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Salih, ordunun 8'inci Bilim, Kültür ve Medya Ödülleri törenine katıldı.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih'in ülkeyi seçimlere taşıyacak şartların oluşması için başlattığı diyalog girişimini "makul bir yaklaşım" şeklinde nitelendiren Salih, "Diyalog girişimini desteklediğimiz ölçüde bu girişimin; ülkedeki mevcut siyasi krize uygun çözümler bulunması sürecinde atılması gereken ciddi adımlardan birini amaçladığını da düşünüyoruz." dedi.

Genelkurmay Başkanı Salih, diyalog çalışmasını yürütmek üzere bağımsız kişilerden oluşan grubun çalışmaları karşısında başta ordu olmak üzere devletin tüm kurumlarının tarafsız olması, diyalog sürecinin başarılı olması için maddi ve lojistik yönlerinin tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih geçen çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla "bağımsız isimlerden" oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören teklifte bulunmuştu.

