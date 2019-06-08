Cezayir ordusundan krizin çözümü için yol haritası

CEZAYİR (AA) - Cezayir ordusu, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümünün 4 temel üzerine kurulu yol haritasından geçtiğini duyurdu.

Cezayir ordusunun aylık resmi yayını "Ordu Dergisi"nde "Anayasal Meşruiyet Yaklaşımı Üzerine" yazılı makalede, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümünün 4 temel üzerine kurulu yol haritasından geçtiği belirtildi.

Bu temeller; anayasal meşruiyete bağlılık, çeşitli kesimler arasında ciddi diyalog, bağımsız bir seçim kurulunun oluşturulması ve en kısa zamanda Abdulaziz Buteflika'nın yerine birinin seçilmesi olarak sıralandı.

Krizin çözümünün halkın en kısa zamanda cumhurbaşkanını seçme hakkını sağlayan anayasal meşruiyetten geçtiği ve ordunun buna bağlı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanının en kısa zamanda seçilmesi gerektiğine işaret edilirken, seçimlerden önce ulusal kişilerin herkesin razı olduğu bir çıkış bulmak için diyalog masasına oturması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca seçimlerin denetlenmesinde hükümetin yerini dolduracak bağımsız bir seçim kurulu oluşturulması ve bu kurulun seçimleri düzenleme ve denetlemeyle görevlendirilmesi gerektiği ifade edildi.