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Cezayir ordusundan krizin çözümü için yol haritası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 00:01 | Son Güncelleme

Cezayir ordusu, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümünün 4 temel üzerine kurulu yol haritasından geçtiğini açıkladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir ordusu, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümünün 4 temel üzerine kurulu yol haritasından geçtiğini duyurdu.

Cezayir ordusunun aylık resmi yayını "Ordu Dergisi"nde "Anayasal Meşruiyet Yaklaşımı Üzerine" yazılı makalede, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümünün 4 temel üzerine kurulu yol haritasından geçtiği belirtildi.

Bu temeller; anayasal meşruiyete bağlılık, çeşitli kesimler arasında ciddi diyalog, bağımsız bir seçim kurulunun oluşturulması ve en kısa zamanda Abdulaziz Buteflika'nın yerine birinin seçilmesi olarak sıralandı.

Krizin çözümünün halkın en kısa zamanda cumhurbaşkanını seçme hakkını sağlayan anayasal meşruiyetten geçtiği ve ordunun buna bağlı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanının en kısa zamanda seçilmesi gerektiğine işaret edilirken, seçimlerden önce ulusal kişilerin herkesin razı olduğu bir çıkış bulmak için diyalog masasına oturması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca seçimlerin denetlenmesinde hükümetin yerini dolduracak bağımsız bir seçim kurulu oluşturulması ve bu kurulun seçimleri düzenleme ve denetlemeyle görevlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu kurulun bağımsız, güvenilir ve şeffaf cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmasını garanti altına alacak yasal bir araç olacağı kaydedildi.

- Seçim iptal edildi

Cezayir Anayasa Konseyi, geçen pazar günü 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edildiğini duyurmuştu.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, adaylık başvurularının görüşülmesi için gerçekleştirilen toplantıda, adayların tanınmayan kişiler olması ve gerekli evrakları teslim etmemeleri nedeniyle seçimlerin 4 Temmuz'da yapılmaması kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, seçim komisyonunu yeniden toplanmaya çağırması ve yeni cumhurbaşkanı seçilerek seçim sürecinin tamamlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Bin Salih de dün yaptığı açıklamada yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görevine devam edeceğini duyurmuştu.

- Protestolar sürüyor

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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