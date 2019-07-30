Cezayir ordusundan Ulusal Diyalog Komitesi'ne destek

Cezayirli genç Yasin Buhuneyfer'in de eklenmesiyle bu sayı 7'ye ulaşmış ve komite daha sonra eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi daha komiteye katılmaya çağırmıştı.

Başkent Cezayir'deki Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri okul mezuniyet törenine katılan Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, törende yaptığı konuşmada, ulusal diyalog yolunda atılan adımlardan övgüyle söz etti ve kurulan komiteyi desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ulusal diyaloğu yönetecek 6 kişi olan eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Anayasa uzmanları Fatihe bin Abu ile Buzeyd Lizhari, ekonomi uzmanı İsmail el-Elmas ve öğretim üyeleri Abdulvahab bin Calul ile İzzeddin bin İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtilmişti.

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla bağımsız isimlerden oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören bir teklifte bulunmuştu.

