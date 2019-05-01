CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkede yaşanan krizden çıkmanın tek yolunun yapıcı diyalog olduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, ülkenin kuzeydoğusundaki 5'inci Ordu Bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, önerilen tüm girişimleri reddeden, kendisinin küçük çıkarları ve arkasında yer alanların çıkarlarına hizmet edecek şekilde entrika tohumları eken bazı odakların olduğunu söyledi.

"Ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmasının tek yolu, yapıcı diyalog." diyen Salih, pek çok isim ve partinin, diyalog ilkesini benimsemenin önemine verdiği cevabı takdir etti.

Genelkurmay Başkanı Salih, geçen salı günü yaptığı açıklamada, 4 Temmuz'da planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması için uygun şartları sağlamaya çalıştıklarını belirtmişti.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanın istifasının ardından, anayasaya göre Millet Komisyonu Başkanı Abdulkadir bin Salih, parlamentoda gerçekleştirilen oturum sonucunda geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelmişti.

