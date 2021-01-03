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Cezayir sahilinde 7 ceset bulundu

03.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Cezayir sahilinde 7 kişinin cansız bedeni bulundu.

Cezayir sahilinde 7 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetlerin göçmenlere ait olduğunu düşünülüyor.
Cezayir’in kuzeybatısında bulunan Mostagham bölgesinde bir sahilde 7 kişinin cesedi bulundu. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin Avrupa’ya geçmeye çalıştıkları sırada kötü hava koşulları nedeniyle bulundukları bottan denize düşerek boğulan göçmenlere ait olabilecekleri ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin 4’ünün kadın olduğu ifade edilirken, yaşlarının ise 16 ila 30 arasında değiştiği aktarıldı.
Cesetler Mostagham Hastanesi’ne nakledilirken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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