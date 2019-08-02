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Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nde bir üye daha istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 00:15 | Son Güncelleme

Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi'nde bir üye daha istifa etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi üyelerinden İzzeddin bin İsa, "herhangi bir gerekçe belirtmeden" komite üyeliğinden istifa etti.

Bin İsa, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Komiteye samimi bir niyetle ve görev çağrısı üzerine çözüme taraf olmam dileğiyle katıldım. Bazı gerekçelerden dolayı, Cezayir halkına, ülkeme ve komite üyelerine başarılar dileyerek komite üyeliğimden istifa ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İstifasına herhangi bir gerekçe belirtmeyen Bin İsa, Ulusal Diyalog Komitesi üyeliğinden ayrılan ikinci isim oldu.

Dün, Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi üyelerinden İsmail el-Elmas, "ülkedeki gerginliğin azaltılması" yönündeki taleplerine hükümetten olumlu dönüş olmadığı gerekçesiyle komite üyeliğinden ayrılmıştı.

- Cezayir'deki diyalog süreci

Ülkede geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ulusal diyaloğu yönetecek 6 kişi olan eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Anayasa uzmanları Fatihe bin Abu ile Buzeyd Lizhari, ekonomi uzmanı İsmail el-Elmas ve öğretim üyeleri Abdulvahab bin Calul ile İzzeddin bin İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtilmişti.

Cezayirli genç Yasin Buhuneyfer'in de eklenmesiyle bu sayı 7'ye ulaşmış ve komite daha sonra eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi daha komiteye katılmaya çağırmıştı.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla bağımsız isimlerden oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören bir teklifte bulunmuştu.

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Cezayir Ulusla Diyalog Heyeti istifa İzzeddin bin İsa

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