HABER

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 06:57 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi cebindeki 30 Euro için kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak gasp edildi.

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi cebindeki 30 Euro için kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak gasp edildi. Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed İslem Belabed isimli genç, iddiaya göre Yusufpaşa tramvay durağının yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurdu. Belabed'den para isteyen şüpheli ya da şüpheliler cebindeki 30 Euro'yu vermek istemeyen Muhammed'i bıçakla yaraladı. Genç adam kanlar içinde kaldı, bıçaklı gaspçı ya da gaspçılar ise kayıplara karıştı. Bu sırada Belabed, olay yerinden yaralı halde uzaklaştı. Zeytinburnu'nda devriye gezen polis ekipleri, Davutpaşa Caddesi üzerinde kanlar içinde yürüyen Belabed 'i görünce hemen durdu. Polis ekipleri, bir yandan geç adamdan bilgi alırken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan Muhammed'e ilk müdahaleyi burada yaparak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın faili veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Elektrik panosu yandı: İtfaiye 16 kişiyi tahliye ettiElektrik panosu yandı: İtfaiye 16 kişiyi tahliye etti
Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermediSahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Arsenal neye uğradığını şaşırdı! Şok yenilgi

Arsenal neye uğradığını şaşırdı! Şok yenilgi

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

Korkunç rakamlar! Yüzde 67 arttı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın, "Fuhuş için geldim" dedi

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.