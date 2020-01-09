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  4. Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir ve İtalya, Libya'daki savaşın barışçıl çözüme kavuşması için ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bukadum, İtalya ile ülkesi arasında, Libya'daki krizi barışçıl siyasi yollarla çözmek için şart olan ilkeler konusunda çok iyi koordinasyon bulunduğunu söyledi.

Bukadum, "Biz, herhangi bir askeri müdahaleyi reddediyoruz. Silahların naklinin yasaklanmasını ve özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğiyle, uluslararası yasalara saygı duyularak, tüm Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılmasını talep ediyoruz." dedi.

Cezayirli bakan, İtalya'ya, ülkesinin ateşkesin desteklenmesi için bölgesel ortaklar ve kilit aktörlerle oynadığı role verdiği destek için teşekkür etti.

Di Maio da Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra, Türkiye ile Mısır'ın, Libya'daki taraflar arasındaki savaşın durması için istekli olduğunu gördüğünü belirtti.

İtalyan bakan, "Herkes ateşkes konusunda hemfikir. Şimdi bu krize uygun çözüm bulmak için herkesin aynı masaya oturması gerekiyor." diye konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Cezayir ve İtalya arasındaki görüşmede enerji, yeni teknolojiler, turizm, yasa dışı göç ve diğer bölgesel ile uluslararası hususlarda, ikili iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio

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