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Cezayir yargısında görevden almalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 04:02 | Son Güncelleme

Cezayir yargısında görevden almalar

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Yüksek Mahkeme Başkanı ve yardımcısını görevden aldı.

Cezayir resmi televizyon kanalında verilen habere göre, Bin Salih, görevden aldığı Yüksek Mahkeme Başkanı Süleyman Budi'nin yerine Abdurreşid Tabbi'yi atadı, Başkan Yardımcılığına da Abdurrahim Mecid'i getirdi.

Yargıda değişime ilişkin kararlar Yüksek Mahkemeyle sınırlı kalmadı. Başkent Cezayir ve batısındaki Tibaza bölgesi Yargı Konseyi başkanlıklarına da yeni isimlerin getirildiği kaydedildi.

Haberde, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünde de atamaların yapıldığı belirtildi.

Ülkede Başsavcılık, geçen pazar eski başbakanlardan Ahmed Uyahya, Abdulmelik Sellal, 8 eski bakan ve iki vali hakkında yolsuzluk suçlamasıyla hazırladığı dosyaları yüksek mahkemeye sunmuştu.

Yargıdaki söz konusu değişiklik kararlarının üst düzey eski yetkililerin gözaltına alınması ve yargılanması faaliyetlerinin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin etkin isimlerinin görevden alınarak haklarında davaların açılması ülkedeki muhalefet tarafından dikkatle izleniyor.

Uzun süredir Cezayir sokaklarını dolduran kalabalık halk hareketi, Buteflika rejiminin sembol isimlerinden geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin de gitmesini isterken, seçimleri düzenleyecek bağımsız bir mekanizmanın kurulması talebinde ısrar ediyor.

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