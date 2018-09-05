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Cezayir "Yeni İpek Yolu" projesine katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 00:01 | Son Güncelleme

Cezayir "Yeni İpek Yolu" projesine katılıyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Çin'in 5 yıl önce başlattığı "Yeni İpek Yolu" projesine katılım protokolüne imza attı.

Cezayir resmi ajansının haberine göre, Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika İş Birliği Forumu'na katılan Başbakan Ahmed Uyahya, "Yeni İpek Yolu" adıyla bilinen "Kuşak ve Yol" projesine Cezayir'in de katıldığını duyurdu. Uyahya, "Çin'le iş birliğimiz ve ortaklığımız daha da artacak." dedi.

Projeye katılım protokolünü Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Musahil imzaladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak ve bu rota üzerindeki ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkilerini artırmak amacıyla 2013'te "Kuşak ve Yol" projesini başlattıklarını açıklamıştı.

Çin-Afrika İş Birliği Forumu, kurulduğu 2000 yılından bu yana ilki 2006'da Pekin'de, ikincisi de 2015'te Johannesburg'da olmak üzere iki zirve düzenledi.

Bu yıl Pekin'de düzenlenen üçüncü zirveye 50'den fazla Afrika ülkesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcileri de katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Çin-Afrika İş Birliği Forumu ipek yolu

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