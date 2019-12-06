Cezayir'de 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de binlerce kişi 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etti.

Ülkede eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösteriler 42'nci haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra birçok kentte binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, 12 Aralık'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de protesto edildi.

Üzerinde "seçimlere hayır" yazan kırmızı kartların yanı sıra "oy kullanmayacağım", "çetelerle seçimlere gidilmesine hayır" ve "düşünce tutuklularına özgürlük" yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıklarını açıklayan isimlerin "kendilerini temsil etmediğini" ifade eden döviz, pankart ve fotoğraflar açması dikkati çekti

- Buteflika'nın adamları oy pusulasında

Buteflika müttefiki şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere 5 isim oy pusulasında yer alıyor.