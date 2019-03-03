Cezayir'de 2 aday seçim yarışından çekildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de eski Başbakan ve "Özgürlük Öncüleri" Partisi lideri Ali Benflis ile bağımsız aday Gani Mehdi 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekildiklerini açıkladı.

"Özgürlük Öncüleri" Partisinin siyasi bürosunun başkent Cezayir'deki ana binasında düzenlenen toplantının ardından basına açıklama yapan Benflis, "Ülkedeki mevcut siyasi şartlar cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmama olanak tanımıyor." dedi. Benflis, ülkenin içinde bulunduğu durumda halkın sesine kulak vermek gerektiğini söyledi.

Mehdi ise Facebook sayfasında yayımladığı videoda, "bürokratik sebeplerden ve Anayasa Konseyi Başkanının gerekli evrakları tamamlamadığı için kendisini kabul etmemesinden" dolayı adaylıktan resmen çekildiğini açıkladı. Halkın yanında yer almayı tercih ettiğini kaydeden Mehdi, seçimlerin sonucunun, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın çevresi tarafından şimdiden belirlenmiş olduğunu savundu.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi ise yaptığı yazılı açıklamada Buteflika'nın adaylık başvurusu yapması halinde kendi adaylarını seçimlerden çekme tehdidinde bulundu. Ülkedeki mevcut yönetimin halka kulak vermeye çağrıldığı açıklamada, beşinci dönem adaylıkta ısrar edilmesinin ülkeyi bilinmeze sürükleyeceği kaydedildi.

Yerel medyada daha önce yer alan haberlerde, Barış Toplumu Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda yaptığı oylamada, yarıştan çekilme kararı alındığı belirtilmişti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa seslenişinde aday olacağını açıklayan Buteflika'nın resmi başvuru yapması öngörülüyor. 19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.

