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  4. Cezayir'de 47'nci haftasına giren gösterilerde "yönetimde köklü değişiklik" istendi

Cezayir'de 47'nci haftasına giren gösterilerde "yönetimde köklü değişiklik" istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:58 | Son Güncelleme

Cezayir'de 47'nci haftasına giren gösterilerde "yönetimde köklü değişiklik" istendi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in farklı kentlerinde binlerce kişi etkili olan yağmura rağmen "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam eden gösteriler 47'nci haftasına girdi.

"Yönetim sisteminde köklü değişiklik ve eski dönemdeki uygulamaların son bulması" talebiyle başkent Cezayir'in caddelerini dolduran eylemciler, "durmayacağız" ve "halkın egemenliği" gibi sloganlar attı.

Anayasa değişikliği konusunda da ısrarcı olan göstericiler "Halkın talepleri: Cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltılması, güçler ayrılığı ve önceki dönemin yasalarının gözden geçirilmesi" yazılı pankartlar taşıdı.

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etmesine rağmen gösteriler durmamış "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir gösteri yönetimde köklü değişiklik

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