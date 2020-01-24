Cezayir'de 49'uncu haftasına giren gösterilerde "köklü değişiklik" istendi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi, "yönetimde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle devam eden gösteriler, 49'uncu haftasına girdi.

Eylemciler, taleplerini gösteren pankartlar taşıyarak, sık sık sloganlar attı.

Cezayir, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla, Şubat 2019'da kitlesel protestolara sahne olmuştu. Buteflika, "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etse de protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

