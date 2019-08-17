CEZAYİR (AA) - Cezayir'de siyasi sorunların aşılabilmesi için bir yöntem bulması amacıyla aralarında eski bakanlar, sendikacılar ve araştırmacıların da yer aldığı 41 kişilik Akiller Heyeti oluşturuldu.

Ulusal Diyalog Komitesi koordinatörlerinden Kerim Yunus, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Diyalog Komitesine bağlı olan Akiller Heyeti'ne eski Spor ve Gençlik bakanları Kemal Buşame, Muhammed Aziz Dirvaz ve Mulidi İsavi'nin yanı sıra ekonomistler ve anayasa uzmanlarından 41 kişinin atandığını ifade etti.

Heyetin, Ulusal Diyalog Komitesi için bir danışma kurulu niteliğinde olacağını belirten Yunus, heyetin ülkenin içinde bulunduğu siyasi sorunların aşılabilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimine sağlıklı bir ortamda girilebilmesi amacıyla uzlaşmacı bir yöntem bulma konusunda çalışacağını kaydetti.

Yunus, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması, başkentteki güvenlik tedbirlerinin hafifletilmesi, resmi basın organlarında aktivistlere yer verilmesi taleplerine işaret ederek, ülke yönetimine diyaloğun başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapma çağrısında bulundu.