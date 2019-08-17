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Cezayir'de "Akiller Heyeti" kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Cezayir'de, "ülkenin içinde bulunduğu siyasi sorunların aşılabilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimine sağlıklı bir ortamda girilebilmesini sağlaması beklenen" Akiller Heyeti oluşturuldu - Öğrenciler Ulusal Diyalog Komitesini protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de siyasi sorunların aşılabilmesi için bir yöntem bulması amacıyla aralarında eski bakanlar, sendikacılar ve araştırmacıların da yer aldığı 41 kişilik Akiller Heyeti oluşturuldu.

Ulusal Diyalog Komitesi koordinatörlerinden Kerim Yunus, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Diyalog Komitesine bağlı olan Akiller Heyeti'ne eski Spor ve Gençlik bakanları Kemal Buşame, Muhammed Aziz Dirvaz ve Mulidi İsavi'nin yanı sıra ekonomistler ve anayasa uzmanlarından 41 kişinin atandığını ifade etti.

Heyetin, Ulusal Diyalog Komitesi için bir danışma kurulu niteliğinde olacağını belirten Yunus, heyetin ülkenin içinde bulunduğu siyasi sorunların aşılabilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimine sağlıklı bir ortamda girilebilmesi amacıyla uzlaşmacı bir yöntem bulma konusunda çalışacağını kaydetti.

Yunus, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması, başkentteki güvenlik tedbirlerinin hafifletilmesi, resmi basın organlarında aktivistlere yer verilmesi taleplerine işaret ederek, ülke yönetimine diyaloğun başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapma çağrısında bulundu.

Öte yandan basın toplantısı öncesinde yaklaşık 20 öğrenci Komite üyelerinin bulunduğu binaya girmeye çalıştı.

Öğrenciler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimini temsil eden isimlere işaret ederek, "Çetelerle diyaloğa hayır" sloganı attı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akiller Heyeti Buteflika Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi

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