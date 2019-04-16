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Cezayir’de Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Cezayir’de Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz kendisine karşı yapılan protestolar sonucu istifa etti.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika’nın istifasının ardından halkın istifasını istediği 3 isimden biri olan Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, kendisine karşı devam protestolar sonucu istifa etti.Göstericiler, protestolarında kısaca "3B" olarak adlandırdıkları soyisimleri "B" harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep etmişti.

Cezayir’de Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz kendisine karşı yapılan protestolar sonucu istifa etti.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika’nın istifasının ardından halkın istifasını istediği 3 isimden biri olan Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, kendisine karşı devam protestolar sonucu istifa etti.
Göstericiler, protestolarında kısaca "3B" olarak adlandırdıkları soyisimleri "B" harfi ile başlayan 3 devlet yetkilisinin de görevi bırakmasını talep etmişti. Halkın istifasını istediği diğer 2B ise Milli Konsey’in Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine.

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