Cezayir'de Anayasa'nın askıya alınması talebine Genelkurmay'dan ret

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, ülkedeki krizden çıkış için Anayasa'nın askıya alınması yönündeki taleplerin devletin temellerinin yıkılması anlamına geleceğini açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 3. Askeri Bölge'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde komutanlara hitap etti.

Salih, halkın otoritesinin Anayasa'nın ve herkesin üstünde olduğunu iddia eden bazı kişiler olduğunu belirterek, "Bu kişiler, Anayasa'nın askıya alınmasını istiyor. Bunlar, bunun tüm devlet kurumlarının hükümsüz kalması ve anayasal boşluk isminde karanlık bir tünele girilmesi anlamına geleceğini biliyor mu?" dedi.

Bu taleplerin Cezayir devletinin temellerinin yıkılması anlamına geleceğini savunan Salih, şu ifadeleri kullandı:

"Cezayir kimsenin elindeki şans oyunu ya da maceraperestlerin kolay yutacağı bir lokma değil. Anayasa, halkın sağlam kalesidir ve halkın ulusal kimliğini oluşturan bir metindir."

Cezayir'de bazı siyasi güçler, Anayasa Konseyine gidilmesi ve yeni bir sistem kurulması için Anayasa'nın askıya alınması taleplerini gündeme getirmişti.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

