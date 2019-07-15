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Cezayir’de araç devrildi: 4 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Cezayir’de milli takımının taraftarlarını taşıyan otobüs devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Cezayir’in kuzeyinde Jijel şehrinde milli takımının taraftarlarını taşıyan otobüs yoldan çıkarak devrildi.

Cezayir’de milli takımının taraftarlarını taşıyan otobüs devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Cezayir’in kuzeyinde Jijel şehrinde milli takımının taraftarlarını taşıyan otobüs yoldan çıkarak devrildi. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandığı belirtildi.
Nijerya’ya karşı galip gelen Cezayir Milli takımını destekleyen vatandaşların sevinçleri üzüntüye döndü. Kutlamaya giden halk otobüsü yolundan çıktı.
Cezayir Sivil Savunma Müdürü, ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve ölülerin yaralıların cesetlerini tahliye ettiğini açıkladı.

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